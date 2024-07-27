Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

«Из Швейцарии в Украину не поступают деньги из российских государственных активов. В то время как ЕС в пятницу впервые объявил о процентных доходах от замороженных российских государственных активов для обороны и восстановления Украины, Швейцария, по данным SECO, находится в другой ситуации», — приводит швейцарская газета Blick ответ ведомства.