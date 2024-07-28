Нацбанк Беларуси определил курс доллара и евро на воскресенье 28 июля

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На воскресенье, 28 июля, Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 28 июля, воскресенье: 1 доллар США равен 3,1102 белорусского рубля, 1 евро — 3,3766 BYN, 100 российских рублей — 3,6055 белорусского рубля.
В сравнении с установленными на субботу, 27 июля, валютными курсами курсы доллара, евро и российского рубля на воскресенье, 28 июля, не изменились.