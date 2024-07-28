В региональном минприроды ищут сотрудников на оклады от 12 660 рублей

Размер должностного оклада ведущего специалиста составляет всего 12 660 рублей. Однако к нему предусмотрены ежемесячные обязательные надбавки: 89% от размера оклада за особые условия гражданской службы и 40% от оклада в качестве денежного поощрения. Также предусмотрена надбавка за выслугу лет на государственной гражданской службе, которая зависит от стажа, и надбавка за первый классный чин в размере 7072 рублей.