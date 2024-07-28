В региональном минприроды ищут сотрудников на оклады от 12 660 рублей

Министерство природных ресурсов и экологии опубликовало на своем официальном сайте данные о вакантных должностях. Ведомству требуется ведущий специалист, три главных специалиста и начальник сектора.
Ведущий специалист нужен отделу недропользования. Он должен иметь профильное высшее образование и стаж работы на государственной гражданской службе либо по специальности.
Размер должностного оклада ведущего специалиста составляет всего 12 660 рублей. Однако к нему предусмотрены ежемесячные обязательные надбавки: 89% от размера оклада за особые условия гражданской службы и 40% от оклада в качестве денежного поощрения. Также предусмотрена надбавка за выслугу лет на государственной гражданской службе, которая зависит от стажа, и надбавка за первый классный чин в размере 7072 рублей.
Главные специалисты требуются в отделы по обращению с отходами, охраны животного мира и государственного экологического контроля. У главных специалистов оклады чуть повыше — 13 926 рублей, остальные условия труда и требования к соискателю те же, что и у ведущего специалиста.
Министерству также требуется начальник сектора разрешительной деятельности управления охраны и использования животного мира. Требования к соискателю: наличие высшего профильного образования и стажа госслужбы либо работы по специальности. Должностной оклад специалиста такого уровня составляет 17 724 рубля. Плюс 99% от оклада — надбавка за особые условия гражданской службы, надбавка за первый классный чин составит 9 724, 46. Остальные условия оплаты труда те же, что и у предыдущих специалистов. Главная обязанность начальника сектора — контролировать работу охотничьих хозяйств и распределять разрешения на добычу.