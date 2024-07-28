В Молдове вводят новую форму для страхования автогражданской ответственности

В частности, будут обновлены формы запросов на заключение договоров и полиса обязательного страхования, а также договоры обязательного внутреннего и внешнего страхования, заявили в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР).
«Данные изменения направлены на реализацию новой законодательной базы в сфере обязательного САО и способствуют цифровизации процедуры заключения договоров».
Новый полис обязательного САО будет содержать QR-код, с помощью которого страхователь сможет проверить действительность документа, узнать класс bonus-malus, рассчитать страховой взнос, узнать историю ущерба и получить справку об ущербе.
Как уточнили в НКФР, внедрение новых форм полисов не окажет влияния на ранее заключенные договоры страхования, которые остаются действительными до истечения их срока действия.