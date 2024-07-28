Казахстанская пшеница вернется на рынки Азербайджана

В пресс-службе Минсельхоза РК отметили, что основные поставки будут осуществлять через АО «Ак Бидай-Терминал», который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы. Компания, единственным акционером которой является «НК “Продовольственная контрактная корпорация”, управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, Азербайджане и Иране. Это сам терминал в порту Актау, ООО “Бакинский зерновой терминал” (Азербайджан) и ООО “Амирабад Грейн Терминал Киш” (Иран).