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В Минсельхозе обсудили последствия засухи и ущерб для фермеров Молдовы

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. В Министерстве сельского хозяйства прошли консультации с представителями фермерских организаций, посвященные проблемам засухи в Молдове и ущерба, причиненного агросектору.

Источник: Sputnik.md

На встрече руководства Минсельхоза с представителями ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) обсудили процесс сбора информации о нанесенном засухой ущербе фермерами, возможность доступа к финансированию для аграриев, вопросы, связанные с кредитами в коммерческих банках, полученные сельхозпроизводителями.

«Министерство ведет переговоры с районными управлениями сельского хозяйства о централизации информации об ущербе от засухи. На следующей неделе будет организовано заседание с руководителями районных управлений сельского хозяйства. По итогам оценки мы определим сумму ущерба на уровне районов».

заявил на встрече вице-премьер, глава Минсельхоза Владимир Боля.

Он также заверил, что представители ведомства продолжают следить за ситуацией и на следующей неделе проведут беседы с представителями коммерческих банков и Союза авторизованных управляющих для эффективного решения возникших проблем.

На встрече фермеры предложили объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе, которое, по их мнению, поможет договориться о более благоприятных условиях с кредиторами. В Минсельхозе заявили, что рассмотрят это предложение, а также обсудят его с представителями коммерческих банков и другими кредиторами для оценки его экономических последствий.

экономика
сельское хозяйство