В Минсельхозе обсудили последствия засухи и ущерб для фермеров Молдовы

На встрече руководства Минсельхоза с представителями ассоциации «Сила фермеров» (Forța Fermierilor) обсудили процесс сбора информации о нанесенном засухой ущербе фермерами, возможность доступа к финансированию для аграриев, вопросы, связанные с кредитами в коммерческих банках, полученные сельхозпроизводителями.
«Министерство ведет переговоры с районными управлениями сельского хозяйства о централизации информации об ущербе от засухи. На следующей неделе будет организовано заседание с руководителями районных управлений сельского хозяйства. По итогам оценки мы определим сумму ущерба на уровне районов».
Он также заверил, что представители ведомства продолжают следить за ситуацией и на следующей неделе проведут беседы с представителями коммерческих банков и Союза авторизованных управляющих для эффективного решения возникших проблем.
На встрече фермеры предложили объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе, которое, по их мнению, поможет договориться о более благоприятных условиях с кредиторами. В Минсельхозе заявили, что рассмотрят это предложение, а также обсудят его с представителями коммерческих банков и другими кредиторами для оценки его экономических последствий.