В Минсельхозе обсудили последствия засухи и ущерб для фермеров Молдовы

На встрече фермеры предложили объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе, которое, по их мнению, поможет договориться о более благоприятных условиях с кредиторами. В Минсельхозе заявили, что рассмотрят это предложение, а также обсудят его с представителями коммерческих банков и другими кредиторами для оценки его экономических последствий.