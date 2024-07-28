Белстат сравнил, каких продуктов в Беларуси покупают больше, а каких меньше

По итогам 2023-го белорусские яйца и сливочное масло заняли 100% в продажах товаров отечественного производства. Большой долей продаж среди белорусских продуктов в магазинах также отличаются мясо и мясные изделия — 99,1%. Кроме того, на продажи белорусского сахара и сахарозаменителей приходится 98%.