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Белстат сравнил, каких продуктов в Беларуси покупают больше, а каких меньше

Белстат назвал товары, которых в Беларуси покупают больше.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате сообщили, каких белорусских товаров потребители покупают больше, а каких меньше.

По итогам 2023-го белорусские яйца и сливочное масло заняли 100% в продажах товаров отечественного производства. Большой долей продаж среди белорусских продуктов в магазинах также отличаются мясо и мясные изделия — 99,1%. Кроме того, на продажи белорусского сахара и сахарозаменителей приходится 98%.

В непродовольственной группе товаров лидирует белорусская мебель с долей продаж — 73,7%. Чуть меньше, 65%, занимают ткани, пряжа и текстильные изделия. Продажи белорусских ювелирных украшений составляют — 59%, легковых и грузовых авто до 3,5 тонны — 57,9%.

В целом, в 2023-м доля продаж белорусского производства составила 59,5%.

экономика
торговля