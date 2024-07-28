Белстат сравнил, каких продуктов в Беларуси покупают больше, а каких меньше

В Белстате сообщили, каких белорусских товаров потребители покупают больше, а каких меньше.
По итогам 2023-го белорусские яйца и сливочное масло заняли 100% в продажах товаров отечественного производства. Большой долей продаж среди белорусских продуктов в магазинах также отличаются мясо и мясные изделия — 99,1%. Кроме того, на продажи белорусского сахара и сахарозаменителей приходится 98%.
В непродовольственной группе товаров лидирует белорусская мебель с долей продаж — 73,7%. Чуть меньше, 65%, занимают ткани, пряжа и текстильные изделия. Продажи белорусских ювелирных украшений составляют — 59%, легковых и грузовых авто до 3,5 тонны — 57,9%.
В целом, в 2023-м доля продаж белорусского производства составила 59,5%.