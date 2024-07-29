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Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и евро на 29 июля 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси увеличил курсы доллара, евро, российского рубля на 29 июля 2024, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

После выходных Национальный банк Беларуси изменил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 29 июля 2024, понедельник.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На ближайший день Нацбанком определены следующие курсы основных валют на 29 июля, понедельник: 1 доллар США равен 3,1151 белорусского рубля, 1 евро — 3,3808 BYN, 100 российских рублей — 3,6071 белорусского рубля.

Таким образом, на 29 июля 2024 курс евро, курс доллара и курс российского рубля скорректированы в сторону увеличения в сравнении с установленными накануне курсами. Сильнее всего подорожал в этот раз доллар.

Относительно установленных на воскресенье, 28 июля, показателей курс 1 доллара США прибавил 0,0049 белрубля, 1 евро потяжелел на 0,0042 рубля, а 100 российских рублей прибавили 0,0016 белорусского рубля.

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