Что известно про высотные электродома в Беларуси: отсутствие отключений горячей воды, отопление по желанию, тарифы, бойлеры, конвекторы

Но тут есть иная проблема, а именно энергетики выставляют счета не только на квартиру, где часть электричества считается по льготному тарифу, но и отдельно, по совсем другому тарифу за отопление и освещение вспомогательных помещений (подъездов, подвалов), а также работу лифтов. А это, как сообщает «Мінская праўда» со ссылкой на жильцов квартала электродомов в Смолевичах, зимой еще плюс одна жировка (за квартиру 60 рублей и за подъезд столько же).