Что известно про высотные электродома в Беларуси: отсутствие отключений горячей воды, отопление по желанию, тарифы, бойлеры, конвекторы

После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в нашу жизнь стали активно входить не только электробусы, но и дома, где все на электрической энергии. То есть не только электроплита готовит, но и воду греет бойлер и вместо традиционных батарей — конвекторы.
В Беларуси в 2021 — 2023 годах построили 1,2 миллиона квадратных метров электродомов, а в 2025-м запланирован ввод порядка 2 миллионов «квадратов» такого жилья, сообщило БелТА со ссылкой на Министерство энергетики.
Кроме строительства новых высотных домов на электричестве планируется также переводить на данный вид энергии ранее построенные многоквартирные дома, которые сейчас отапливаются твердыми видами топлива. Собираются предлагать это новшество, а именно электричество для отопления и горячей воды, и частным подворьям.
Электродома при строительстве обходятся дешевле примерно на 9%, потому что не надо подводить к дому сети. Таких домов довольно много построили в Могилевской области, а также в городе-спутнике Минска Смолевичах, есть их квартал и в Барановичах. Но понемногу строят в каждой области.
Плюсы электрического дома
Среди явных плюсов электрического дома — отсутствие отключений горячей воды летом и возможность включить отопление, как только стало холодно, то есть не дожидаясь начала отопительного сезона. При этом температуру в каждой комнате можно подстроить под свои потребности.
Льготный тариф на электричество для отопления и горячей воды — это тоже плюс. Именно для этих целей в каждой квартире установлено два счетчика, один считает электричество для бытовых приборов, освещения, другой — для отопления, полотенцесушителя и подогрева воды.
Минусы электрического дома
В идеале минусов быть не должно, но электрические дома — дело для Беларуси новое, поэтому как и в любом новом деле что-то вылазит из непредвиденного. Так, те, кто уже успел пожить в таких домах, минусом считают небольшие объемы бойлеров, которые хватает максимум помыться под душем двоим, а потом надо 2−4 часа ждать, чтобы вода опять нагрелась. Об этом писала sb.by.
А портал 024.by отмечал, что в одном из новых электродомов Могилева всплыла проблема с конвекторами от иностранного производителя. Жильцы заметили, что эти приборы обогревают квартиру слабо, но при этом сами слишком сильно нагреваются. В итоге их заменили. Еще один маленький минус, в отличие от батареи на электроконвектор нельзя повесить ничего сушиться.
Кроме того, некоторые жильцы жаловались на то, что было заявлен «умный дом», управление с телефона, а в итоге сервис работает далеко не всегда.
Стоимость жировки в электродоме
Стоимость усгуг ЖКХ в электрических и обычных домах сопоставима и зависит от многих факторов. Конечно, за электричество хозяева электрических домов платят больше, но им не надо платить за тепло, подогрев воды и газ, например.
Но тут есть иная проблема, а именно энергетики выставляют счета не только на квартиру, где часть электричества считается по льготному тарифу, но и отдельно, по совсем другому тарифу за отопление и освещение вспомогательных помещений (подъездов, подвалов), а также работу лифтов. А это, как сообщает «Мінская праўда» со ссылкой на жильцов квартала электродомов в Смолевичах, зимой еще плюс одна жировка (за квартиру 60 рублей и за подъезд столько же).
Но не все жители электродомов столкнулись с этой проблемой. Так, например, высотка в минской Грушевке — электродом, и там иная система. У них электрокотельная, которая нагревает всю воду, а потом пускает ее по трубам, в квартиры и подъезд. Поэтому «вторых» жировок за подъезд и подвал здесь нет. А в Смолевичах так называемый «сухой» способ обогрева, или электроконвекторы, поэтому там пока описанная выше система оплаты.