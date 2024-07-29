Названы страны — лидеры по доступности бензина в Европе

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, самая низкая стоимость бензина из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечена в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 46,8 рублей. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 56,7 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена бензина в нашей стране выросла на 2,8%.