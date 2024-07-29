Турпоезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

Первый круиз, который стал туром выходного дня, собрал 129 пассажиров. Стоимость путёвки варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей в зависимости от класса обслуживания и экскурсий. В цену входило питание в кафе и 11-часовая остановка в Бийске с экскурсией по исторической части города.
Маршрут также включал посещение Белокурихи, Сростков, озера-курорта Манжерок с подъёмом на канатной дороге на гору Синюха, а также водную экскурсию по Катуни. Туристы могли насладиться красотами Золотой Шории и Шорского национального парка с прогулками на катамаранах и посещением музея-заповедника.
Ранее в РЖД сообщали, что решение о дальнейшем курсировании поезда будет принято на основе отзывов участников тура о качестве предоставляемых услуг и туристических программ. Однако, после отмены первого рейса, будущее проекта остается под вопросом.