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Турпоезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

После единственного рейса туристического поезда Новосибирск — Бийск — Таштагол, который состоялся с 12 по 15 июля, проект был неожиданно поставлен на паузу. Как сообщает паблик «Бийск 22» со ссылкой на компанию «Олимпия Райзен Сибирь», причины отмены рейсов пока не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Первый круиз, который стал туром выходного дня, собрал 129 пассажиров. Стоимость путёвки варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей в зависимости от класса обслуживания и экскурсий. В цену входило питание в кафе и 11-часовая остановка в Бийске с экскурсией по исторической части города.

Маршрут также включал посещение Белокурихи, Сростков, озера-курорта Манжерок с подъёмом на канатной дороге на гору Синюха, а также водную экскурсию по Катуни. Туристы могли насладиться красотами Золотой Шории и Шорского национального парка с прогулками на катамаранах и посещением музея-заповедника.

Ранее в РЖД сообщали, что решение о дальнейшем курсировании поезда будет принято на основе отзывов участников тура о качестве предоставляемых услуг и туристических программ. Однако, после отмены первого рейса, будущее проекта остается под вопросом.