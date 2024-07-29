Турпоезд на Алтай из Новосибирска отменили после первого рейса

Первый круиз, который стал туром выходного дня, собрал 129 пассажиров. Стоимость путёвки варьировалась от 27 200 до 64 825 рублей в зависимости от класса обслуживания и экскурсий. В цену входило питание в кафе и 11-часовая остановка в Бийске с экскурсией по исторической части города.