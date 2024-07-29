Около двух тысяч тонн горбуши выловили рыбопромышленники в Приморье

За время лососевой путины в крае выловлено более 1763 тонн горбуши и почти 18 тонн симы. В территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству Приморья уточнили, что объем промышленного вылова горбуши увеличен на 2,4 тысячи тонн, так как он идет с большой прибавкой к уровню предыдущего четного года. Более того, в Тернейском муниципальном округе добыто около 1,8 тысячи тонн горбуши, что опережает аналогичный период 2022 года в 2,93 раза — тогда было добыто 605 тонн.