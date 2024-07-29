Около двух тысяч тонн горбуши выловили рыбопромышленники в Приморье

В Приморье продолжается лососевая путина. Рыбопромышленниками на сегодняшний день добыто около двух тонн горбуши, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
За время лососевой путины в крае выловлено более 1763 тонн горбуши и почти 18 тонн симы. В территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству Приморья уточнили, что объем промышленного вылова горбуши увеличен на 2,4 тысячи тонн, так как он идет с большой прибавкой к уровню предыдущего четного года. Более того, в Тернейском муниципальном округе добыто около 1,8 тысячи тонн горбуши, что опережает аналогичный период 2022 года в 2,93 раза — тогда было добыто 605 тонн.
Срок промышленного вылова продлен с 31 июля по 10 августа включительно. Также определен период добычи кеты — с 15 августа до октября. В рамках промышленного и традиционного рыболовства эта рыба будет добываться в Тернейском, Ольгинском и Лазовском муниципальных округах Приморья.
Напомним, вылов горбуши должен привести к стабилизации розничных цен. Но пока самая распространённая красная рыба остаётся очень дорогой.
Кроме того, с начала нереста тихоокеанских лососей в реках Приморья, начавшегося в конце мая этого года, инспекторы Приморского территориального управления Росрыболовства выявили 286 нарушителей рыбоохранного законодательства. В ходе рыбоохранных мероприятий были изъяты 113 сетных орудий лова общей длиной 3067 метров.