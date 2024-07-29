Башкирия заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики

— Всё это создаёт, во-первых, дружественный интерфейс во всевозможных бюрократических процедурах при создании и запуске предприятий, а во-вторых, это эффективные меры поддержки, в том числе финансовой, — сказал Радий Фаритович. — Поэтому, на мой взгляд, в Башкирии мы создали хороший инвестиционный климат, а вся слаженная работа нашей управленческой команды позволяет региону удерживать первое место в этом рейтинге.