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Башкирия заняла первое место в рейтинге эффективности промышленной политики

Также республика имеет неплохие макроэкономические показатели.

Башкирия уже третий раз занимает первое место в рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики наравне с такими сильными индустриальными центрами, как Москва и Московская область. Эксперты установили, что в Башкортостане хорошо отлажена работа промышленности, в первую очередь — обрабатывающего сектора.

— Также республика имеет неплохие макроэкономические показатели, а это важнейший элемент этого интегрального рейтинга, — рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. — И главное, что регион все эти годы очень активно пользуется всеми мерами поддержки, которые генерируют правительство России и минпромторг страны.

По словам г-на Хабирова, «это кластерная политика, поддержка индустриальных и технопарков, эффективная работа российского “Фонда развития промышленности”.

— Всё это создаёт, во-первых, дружественный интерфейс во всевозможных бюрократических процедурах при создании и запуске предприятий, а во-вторых, это эффективные меры поддержки, в том числе финансовой, — сказал Радий Фаритович. — Поэтому, на мой взгляд, в Башкирии мы создали хороший инвестиционный климат, а вся слаженная работа нашей управленческой команды позволяет региону удерживать первое место в этом рейтинге.

Г-н Хабиров добавил, что на международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая состоялась в этом году в Екатеринбурге, республика представила новую продукцию — электромоторы различного назначения.

— Например, они необходимы для производства бытовой техники, — пояснил он. — Раньше мы закупали такие моторы за рубежом. Возможности башкирских предприятий уже позволяют выпускать по 20−30 тысяч таких изделий в месяц и важно, что регион сам делает комплектующие.

экономика