В Челябинске фиксируют рост цен на новостройки

Аналитики оценили ситуацию на рынке нового жилья на крупнейших региональных рынках страны.
В исследование «ЦИАН Аналитики», результаты которого опубликовал «Коммерсант», попал и Челябинск. Здесь на конец июля квадратный метр нового жилья в среднем стал стоить 137,8 тыс. рублей. За месяц цена поднялась на 0,10%. Если же сравнивать цены на челябинские новостройки в показателями середины прошлого года, то мы увидим, куда боле существенный рост — в июле 2023 года новый квадратный метр в Челябинске стоил всего 96,4 тыс. рублей за квадрат.
При этом из городов-миллионников цены на новостройки в июле оказались дешевле только в Самаре, Волгограде и Воронеже. В соседнем с Челябинском Екатеринбурге средняя цена квадратного метра в новом жилье находится на уровне 156,2 тыс. рублей, правда, здесь она в июле несколько снижалась.