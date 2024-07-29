В Челябинске фиксируют рост цен на новостройки

В исследование «ЦИАН Аналитики», результаты которого опубликовал «Коммерсант», попал и Челябинск. Здесь на конец июля квадратный метр нового жилья в среднем стал стоить 137,8 тыс. рублей. За месяц цена поднялась на 0,10%. Если же сравнивать цены на челябинские новостройки в показателями середины прошлого года, то мы увидим, куда боле существенный рост — в июле 2023 года новый квадратный метр в Челябинске стоил всего 96,4 тыс. рублей за квадрат.