Тюбинговую трассу начали обустраивать на «Хехцире» в Хабаровске

На горнолыжном комплексе «Хехцир» начали обустраивать тюбинговую трассу. На новый спуск зашли геодезисты. Они замеряют местность и описывают характеристики рельефа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пока нужно обозначить высоты и углы наклона: это обязательно, чтобы определить точное место установки оборудования. На основе данных уже будет решено, каким образом подготовить место хранения и выдачи тюбингов.
«Наша задача — обеспечить не только комфортный, но и безопасный отдых гостям. Тем более что тюбинговая трасса в первую очередь предназначена для детей. Но понятно, что и взрослым кататься никто запрещать не будет, — рассказал директор “Центра отдыха и туризма” Сергей Гришин.
Длина трассы составит 150 метров. Основным подъемным механизмом станет «беби-лифт». На нижней станции тюбинг прицепят к специальному тросу и поднимут наверх вместе с пассажиром. На верхней и нижней станциях будут работать операторы.
Поставщика оборудования уже выбрали, скоро инвентарь выкупят и начнется монтаж. Закончатся работы осенью.