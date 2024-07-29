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Тюбинговую трассу начали обустраивать на «Хехцире» в Хабаровске

На новый спуск зашли геодезисты.

На горнолыжном комплексе «Хехцир» начали обустраивать тюбинговую трассу. На новый спуск зашли геодезисты. Они замеряют местность и описывают характеристики рельефа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пока нужно обозначить высоты и углы наклона: это обязательно, чтобы определить точное место установки оборудования. На основе данных уже будет решено, каким образом подготовить место хранения и выдачи тюбингов.

«Наша задача — обеспечить не только комфортный, но и безопасный отдых гостям. Тем более что тюбинговая трасса в первую очередь предназначена для детей. Но понятно, что и взрослым кататься никто запрещать не будет, — рассказал директор “Центра отдыха и туризма” Сергей Гришин.

Длина трассы составит 150 метров. Основным подъемным механизмом станет «беби-лифт». На нижней станции тюбинг прицепят к специальному тросу и поднимут наверх вместе с пассажиром. На верхней и нижней станциях будут работать операторы.

Поставщика оборудования уже выбрали, скоро инвентарь выкупят и начнется монтаж. Закончатся работы осенью.

туризм и отдых