Тюбинговую трассу начали обустраивать на «Хехцире» в Хабаровске

«Наша задача — обеспечить не только комфортный, но и безопасный отдых гостям. Тем более что тюбинговая трасса в первую очередь предназначена для детей. Но понятно, что и взрослым кататься никто запрещать не будет, — рассказал директор “Центра отдыха и туризма” Сергей Гришин.