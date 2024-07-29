Дорожники восстановили мост на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре

Специалисты Хабаровскуправтодора восстановили разрушенный в конце прошлой недели мост через реку Малые Курпунини в Ульчском районе. Теперь полностью сняты ограничения на проезд грузового транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Причиной частичного разрушения моста на 228-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре мог стать большегруз, проехавший по нему. На время ремонта сооружения Хабаровскуправтодор вводил запрет на движение автомобилей весом более 13 тонн.
Кроме того, в дорожном ведомстве сообщили, что 29 июля из-за дождей введены ограничения на движение грузового транспорта на двух участках краевых дорог: подъезд к поселку Мухен на участке между 30 и 83 километром, а также на трассе Селихино — Снежный — Уктур.