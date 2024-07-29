В Башкирии опубликовали вакансии с зарплатой от 200 тыс рублей. Актуальную информацию опубликовал Интерактивный портал занятости населения РБ.
Вакансии есть на предприятиях Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Белебея, Кумертау, Сибая, Ишимбая, Салавата, Уфимского, Иглинского и Буздякского районов.
По состоянию на 29 июля требуются:
— автоматчик холодновысадочных автоматов в АО «Белебеевский завод “Автонормаль”, Белебей, от 58,6 до 133,5 тысячи рублей;
— врач-стоматолог в ООО «Лунный свет», Сибай, от 200 тысяч рублей;
— программист-разработчик в ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», Октябрьский, от 100 до 200 тысяч рублей;— бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения в ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, до 289 тысяч рублей;— инженер по бурению (буровым работам) в ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, 183 тысячи рублей;
— механик в ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, от 180 до 200 тысяч рублей;
— водитель автобуса в «УПАТП № 1 филиал ГУП “Башавтотранс”, от 55 до 85 тысяч рублей;
— главный бухгалтер в ООО компания «Элит и ко», Нефтекамск, от 130 тысяч рублей;
— геодезист в ООО «Нефтегазстрой», Нефтекамск, 180 тысяч рублей;
— инженер в ООО «Нефтегазстрой», Нефтекамск, 180 тысяч рублей;
— диспетчер в ООО «Нефтегазстрой», Нефтекамск, от 180 тысяч рублей;
— инженер-технолог станков с ЧПУ в ООО «Идель Нефтемаш», Ишимбай, от 110 до 150 тысяч рублей;
— менеджер по персоналу в ООО «Евнат», Иглинский район, от 100 до 200 тысяч рублей;
— логистик (менеджер по транспорту) в ООО «Фобилд Логистик», Уфимский район, село Чесноковка, от 35 до 120 тысяч рублей;
— бетонщик в ООО СК «Автодор», Туймазы, 120 тысяч рублей.