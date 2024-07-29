В Башкирии опубликовали вакансии с зарплатой от 200 тыс рублей

— программист-разработчик в ООО НПФ «ВНИИГИС-ЗТК», Октябрьский, от 100 до 200 тысяч рублей;— бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения в ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, до 289 тысяч рублей;— инженер по бурению (буровым работам) в ООО «Октябрьское УБР», Октябрьский, 183 тысячи рублей;