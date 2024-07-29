Компенсации пострадавшим от ЧС хабаровчанам выросли в полтора раза

В Хабаровском крае, как в целом в России, федеральные выплаты пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций или терактов увеличиваются в полтора раза. Постановление об этом по поручению президента Владимира Владимировича Путина подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы кабинета министров.
Единовременно гражданам, которые пострадали в результате ЧС теперь будет выплачиваться не десять, а пятнадцать тысяч рублей на каждого члена семьи. Компенсации при частичной утрате имущества выросли с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — со 100 до 150 тысяч рублей.
Выплаты родственникам погибших в результате ЧС или террористических актов увеличиваются с одного до полутора миллионов рублей. При получении среднего или тяжкого вреда здоровью компенсации составят 600 тысяч рублей на человека вместо прежних 400 тыс. Если человеку причинён лёгкий вред здоровью, то ему будет положена выплата из федерального бюджета в размере 300 тыс рублей. Раньше эта сумма составляла 200 тыс рублей.
Все эти выплаты правительство России намерено ежегодно индексировать.
Напомним, с прошлого года пострадавшие от ЧС жители Хабаровского края могут подать заявление на выплаты через портал «Госуслуги». Такая возможность реализована в регионе при содействии регионального комитета по гражданской защите.