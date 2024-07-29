Компенсации пострадавшим от ЧС хабаровчанам выросли в полтора раза

Единовременно гражданам, которые пострадали в результате ЧС теперь будет выплачиваться не десять, а пятнадцать тысяч рублей на каждого члена семьи. Компенсации при частичной утрате имущества выросли с 50 до 75 тысяч рублей, при полной — со 100 до 150 тысяч рублей.