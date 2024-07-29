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Совет Госдумы рассмотрит вопрос роста цен на топливо

Совет Госдумы рассмотрит вопрос роста цен на топливо.

Источник: Башинформ

Совет Государственной Думы сегодня, 29 июля, на заседании рассмотрит вопрос резкого роста цен на топлво, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин. В понедельник обсудим этот вопрос на заседании совета Государственной Думы», — отметил он.

Напомним, в Башкирии за лето цены на топливо поднимали 8 раз. Последнее повышение было 27 июля. Также стоимость литра бензина и солярки только в июле росла 20, 6 и 1 числа, писал ранее «Башинформ».

экономика
топливо