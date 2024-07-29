Совет Госдумы рассмотрит вопрос роста цен на топливо.

Совет Государственной Думы сегодня, 29 июля, на заседании рассмотрит вопрос резкого роста цен на топлво, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Депутатам поступает много обращений граждан в связи с ростом цен на бензин. В понедельник обсудим этот вопрос на заседании совета Государственной Думы», — отметил он.
Напомним, в Башкирии за лето цены на топливо поднимали 8 раз. Последнее повышение было 27 июля. Также стоимость литра бензина и солярки только в июле росла 20, 6 и 1 числа, писал ранее «Башинформ».