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Гражданская авиация Казахстана показала значительный рост

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. Казахстанцы стали чаще летать. Об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 миллиона человек.

В аэропортах за 6 месяцев обслужили 11,3 миллиона пассажиров, что на 21,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Появились пять новых самолетов, география полетов расширилась. до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю.

Среди новых направлений — Великобритания, Вьетнам, Германия, Китай, Малайзия, ОАЭ и другие.

Казахстанские авиакомпании теперь могут рассчитывать на субсидии, рассказали в Минтрансе.

19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях республики субсидируются на сумму 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов).

Также с Казахстана и казахстанских перевозчиков сняли все ограничения на полеты в страны ЕС, напомнили в ведомстве.

Открылся новый маршрут, проходящий через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана, который является дополнительным маршрутом для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию.

Аэропорты подверглись модернизации, завершили строительство нового пассажирского терминала аэропорта Алматы и ведутся работы в аэропортах Кызылорды, Шымкента, Павлодара и Балхаша.

экономика