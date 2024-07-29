Гражданская авиация Казахстана показала значительный рост

Пассажиропоток увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и достиг 6,8 миллиона человек.
В аэропортах за 6 месяцев обслужили 11,3 миллиона пассажиров, что на 21,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
Появились пять новых самолетов, география полетов расширилась. до 33 стран с 132 маршрутами и частотой 760 рейсов в неделю.
Среди новых направлений — Великобритания, Вьетнам, Германия, Китай, Малайзия, ОАЭ и другие.
Казахстанские авиакомпании теперь могут рассчитывать на субсидии, рассказали в Минтрансе.
19 внутренних авиамаршрутов в девяти областях республики субсидируются на сумму 6,6 миллиарда тенге (13,8 миллиона долларов).
Также с Казахстана и казахстанских перевозчиков сняли все ограничения на полеты в страны ЕС, напомнили в ведомстве.
Открылся новый маршрут, проходящий через воздушное пространство Казахстана и Узбекистана, который является дополнительным маршрутом для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию.
Аэропорты подверглись модернизации, завершили строительство нового пассажирского терминала аэропорта Алматы и ведутся работы в аэропортах Кызылорды, Шымкента, Павлодара и Балхаша.