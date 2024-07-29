Почему стоит передать свои пенсионные накопления управляющей компании

Многие казахстанцы считают, что они никак не могут влиять на размер своей будущей пенсии. Некоторые полагают, что вообще не стоит рассчитывать на пенсию, поскольку ее обесценит высокий уровень инфляции в стране. Но на самом деле казахстанцы могут влиять на инвестиционную доходность своих пенсионных накоплений уже сегодня.
Дело в том, что до 2021 года все пенсионные активы вкладчиков находились только в ЕНПФ (Едином накопительном пенсионном фонде), которым управляет Национальный банк, как управляющая компания. То есть управлять пенсионными активами мог только один управляющий вне зависимости от пожеланий вкладчика.
Национальный банк решает, в какие финансовые инструменты вкладывать пенсионные активы, в каком размере, под какую доходность
С 2021 года вкладчикам разрешили изымать часть пенсионных накоплений, превышающих так называемый «порог достаточности», на улучшение жилищных условий, некоторые виды лечения, в том числе частным управляющим инвестиционным компаниям в доверительное управление.
С 1 июля 2023 года правила упростили — теперь вкладчики могут передавать в доверительное управление до 50% своих пенсионных накоплений, при этом условие «превышение порога достаточности» отменили.
То есть неважно, сколько именно активов у вас на пенсионном счете в ЕНПФ, не более 50% каждый вкладчик имеет право передавать в управление частной инвестиционной компании, у которой есть лицензия на это.
Отметим, что нововведения по частным управляющим компаниям вводились вместе с требованиями к управляющим компаниям, а также были выставлены требования по раскрытию информации. Разработаны и утверждены единые для частных управляющих принципы инвестирования, включающие перечень разрешенных инструментов, и их доля в активах.
Как выбрать управляющую компанию?
Сегодня в Казахстане работает 5 частных инвестиционных (брокерских) компаний, которые имеют лицензию от регулятора на управление пенсионными активами.
Список всех аккредитованных управляющих есть на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги» — «Реестр управляющих инвестиционным портфелем».
Инвестиционная компания BCC Invest является одной из тех, кто имеет право на это.
Частные управляющие компании (УИП) могут конкурировать между собой по разным параметрам, однако главным показателем для выбора является уровень инвестиционной доходности.
В таблице 1 показаны основные показатели инвестиционной доходности всех управляющих компаний, в том числе Национального банка, в предыдущие годы и за последние полгода (по состоянию на 1 июля 2024 года).
Из таблицы видно, что компания BCC Invest по доходности с начала года входит в топ-3 лидеров с показателем в 7,37%, доходность год к году составила 13,64%.
Нацбанк показал доходность за полгода на уровне 6,59%, за год — 13,8%. При этом годовая инфляция на 1 июля сложилась на уровне 8,4%.
Таблица 1. Показатели инвестиционной доходности частных управляющих компаний и Национального банка.
Таким образом, передавая деньги в управление частной компании, можно получить доходность выше, чем показывает ЕНПФ (Нацбанк), и выше, чем уровень инфляции.
И все-таки — зачем передавать в управление?
Помимо возможности получения альтернативной доходности по своим накоплениям, у вкладчика есть еще несколько причин, почему стоит передать активы в доверительное управление.
Первое и самое главное — это диверсификация рисков и доходности. Как говорят известные гуру инвестиций — «лучше хранить яйца в разных корзинах, чем в одной».
Второе — удобство услуги. Нет ограничений по минимальной сумме и количеству заявлений! Можно передать в управление даже 1 000 тенге и хоть каждый день.
Третье — нет расходов. При передаче активов все расходы несут ЕНПФ и управляющая компания.
Четвертое — контроль за частными управляющими компаниями жестче. Их контролируют регулятор АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка), банк-кастодиан, где будут храниться деньги вкладчиков, и сам ЕНПФ.
При этом требования к компаниям очень высокие. Чтобы получить лицензию на управление, у инвестиционной компании собственный капитал должен быть более 3 млрд тенге, опыт управления портфелем в размере не менее 5 млрд тенге не менее 2 лет, неукоснительное соблюдение пруденциальных нормативов и отсутствие убыточной деятельности.
Сам процесс инвестирования регулируется жесткими правилами (инвестиционной декларацией), которые управляющая компания не имеет права нарушать.
Например, компаниям запрещено вкладывать в рискованные ценные бумаги без рейтинга, акции компаний малой капитализации, есть лимит по объему валютных активов
При малейшем нарушении этих правил компанию лишают права управления активами и их передают обратно под контроль государства. А в случае возникновения убытков УИП покрывает их за счет собственного капитала.
Пятое — частным управляющим компаниям разрешено до 50% всех пенсионных активов вкладывать в валютные активы (ценные бумаги, номинированные в долларах и евро), что снижает риски потерь при девальвации тенге.
Что нужно знать вкладчику?
1. Деньги передаются с помощью ЭЦП через сайт ЕНПФ в личном кабинете вкладчика.
2. Деньги переводятся в течение 30 дней.
3. Следить за своими деньгами можно и нужно через выписку из пенсионного счета.
4. Вернуть деньги в ЕНПФ можно не раньше 2 лет с момента передачи.
5. Начисленный инвестиционный доход и переданные деньги нельзя снять. Они хранятся на счете.
Подробнее о том, как передать деньги управляющей компании, можно узнать на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги» — «Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление», а также на нашем сайте bcc-invest.kz в разделе «Продукты» — Управление пенсионными активами.