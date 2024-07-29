Почему стоит передать свои пенсионные накопления управляющей компании

Многие казахстанцы считают, что они никак не могут влиять на размер своей будущей пенсии. Некоторые полагают, что вообще не стоит рассчитывать на пенсию, поскольку ее обесценит высокий уровень инфляции в стране. Но на самом деле казахстанцы могут влиять на инвестиционную доходность своих пенсионных накоплений уже сегодня.