Более 1,03 млн человек было занято в экономике Минска в июне

По информации Национального статистического комитета, в экономике Беларуси в рассматриваемом периоде было занято 4 113,6 тыс. человек.
По сравнению с предшествующим месяцем выросло число занятых в экономике как Минска, так и республики. Таких в городе в мае было 1 024,1 тыс. человек, в стране — 4 112,2 тыс.
На 1 июля 2024 г. заявленная нанимателями столицы потребность в работниках составляла 39,9 тыс. вакансий, в том числе 25,8 тыс. по рабочим профессиям. Это следует из данных на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общепита (повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий) и др.
Из числа специалистов наиболее востребованы медработники, специалисты в сфере образования и культуры, руководители организаций и их структурных подразделений, инженерные, финансовые работники и другие.