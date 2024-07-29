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Региональный маткапитал в Иркутской области можно потратить на отдых детей

Направления использования средств областного материнского (семейного) капитала расширили в Иркутской области. С 2024 года эти средства или их часть можно использовать для приобретения путёвки для ребёнка и сопровождающего его лица в санаторно-курортные организации и на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, средства можно направить на указанные цели только в случае, если такие расходы понесены не ранее 1 января 2024 года и не направляются на компенсацию расходов на приобретение путёвки в организации отдыха и оздоровления в случае, если она не включена в соответствующий реестр.

Напомним, ранее с 1 января 2024 года областной материнский капитал в Иркутской области можно получить на второго рождённого или усыновлённого ребёнка. Ранее такую меру поддержки могли получить только семьи, где трое или более детей. Размер выплаты составляет 140116,76 рубля.