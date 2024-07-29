Региональный маткапитал в Иркутской области можно потратить на отдых детей

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, средства можно направить на указанные цели только в случае, если такие расходы понесены не ранее 1 января 2024 года и не направляются на компенсацию расходов на приобретение путёвки в организации отдыха и оздоровления в случае, если она не включена в соответствующий реестр.