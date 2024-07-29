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Суд вернул в собственность государства участок берега под Новосибирском

Иск об устранении нарушения закона подала прокуратура Бердска.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Бердске по решению суда в федеральную собственность будет возвращён земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м., расположенный в пределах береговой полосы. Об этом в понедельник, 29 июля сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в ходе проверки исполнения земельного и природоохранного законодательства было установлено, что юридическое лицо, оказывающее услуги в сфере санаторно-курортного обслуживания, в нарушение закона оформило право частной собственности на участок берега Новосибирского водохранилища.

По данным факту прокурор города обратился в суд с требованием признать отсутствующим право частной собственности на этот участок.

Бердский городской суд эти требования удовлетворил. После того, как судебное решение вступит в силу, участок прибрежной территории перейдёт в федеральную собственность.

«Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что незаконно проданный Огуречный остров под Новосибирском вернули государству.

Прокуратура