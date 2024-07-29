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В Казахстане появится крупный морской транспортно-логистический кластер

АСТАНА, 29 июл — Sputnik. В Казахстане появится крупный морской транспортно-логистический кластер, сообщили в правительстве.

Источник: Пресс-служба АО "НК "Актауский морской торговый порт"

Согласно комплексному плану развития морской инфраструктуры на 2024−2028 годы, планируется создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Также построят контейнерный хаб в Актау.

Проекты реализуют в основном за счет частных инвестиций.

За 6 месяцев объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 65% и составил 2,1 миллиона тонн.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

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