В Казахстане появится крупный морской транспортно-логистический кластер

Согласно комплексному плану развития морской инфраструктуры на 2024−2028 годы, планируется создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Также построят контейнерный хаб в Актау.
Проекты реализуют в основном за счет частных инвестиций.
За 6 месяцев объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 65% и составил 2,1 миллиона тонн.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.