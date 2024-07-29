Bloomberg подсчитал, во сколько миру обойдется война между Кореями

19 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Ключевая статья договора — ст. 4, согласно которой «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Это положение почти полностью идентично ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года, за исключением упоминания Устава ООН и внутренних законов России и Северной Кореи.