Новосибирск вводит режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

Это решение принято для оперативного предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с обрушением строительных конструкций недостроенных образовательных объектов.
В рамках данного постановления речь идет о нескольких объектах, расположенных на улицах Татьяны Снежиной, Большой, Пролетарской, Спортивной, а также о двух школах в Южно-Чемском микрорайоне на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева.
Документ также рекомендует Министерству образования региона организовать охрану недостроенных объектов. Для этого министерству предстоит заключить контракт со специализированной организацией без проведения торгов.
Концессионные соглашения на строительство школ были подписаны на срок 15 лет. Проектом занимается ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». В середине июля 2024 года власти области сообщили о возможности замены концессионера. Изначально компания должна была построить шесть школ в Новосибирске до 2022 года, однако сроки и стоимость проекта значительно изменились: первоначальная сумма в 6,5 млрд руб. возросла до 19,5 млрд руб.
В апреле прошлого года генеральный директор «Пятой концессионной компании “Просвещение”» Отто Сопроненко обещал завершить строительство всех шести объектов к декабрю 2023 года. Однако, как стало известно в мае этого года, сроки сдачи объектов были сорваны, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Сопроненко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В результате судебного разбирательства он был арестован и будет находиться под стражей до 15 октября.