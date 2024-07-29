Новосибирск вводит режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

Концессионные соглашения на строительство школ были подписаны на срок 15 лет. Проектом занимается ООО «Пятая концессионная компания “Просвещение”». В середине июля 2024 года власти области сообщили о возможности замены концессионера. Изначально компания должна была построить шесть школ в Новосибирске до 2022 года, однако сроки и стоимость проекта значительно изменились: первоначальная сумма в 6,5 млрд руб. возросла до 19,5 млрд руб.