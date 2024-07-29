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Сколько стоит собрать ребенка к школе в Челябинске: канцелярия

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля, ФедералПресс. В Челябинской области траты на канцелярию к школе стали ниже за год почти на 28%. Специалисты контрольно-счетной палаты региона подсчитали, во сколько обойдется набор канцелярских принадлежностей.

«По результатам исследования установлен диапазон стоимости “стандартного” комплекта — от 938 рублей до 41,4 тысячи. В сравнении с прошлым годом стоимость самого доступного набора снизилась почти на 28%».

сообщили в пресс-службе КСП.

Год назад канцелярский набор стоил 1296 рублей. Аудиторы объяснили что падение цены связано с развитием отечественных производителей и увеличением конкуренции на рынке.

Особенное снижение цен заметно на рюкзаки, обложки для учебников и транспортиры. Скачок стоимости наблюдается на карандаши и ластики.

образование
экономика