Сколько стоит собрать ребенка к школе в Челябинске: канцелярия

«По результатам исследования установлен диапазон стоимости “стандартного” комплекта — от 938 рублей до 41,4 тысячи. В сравнении с прошлым годом стоимость самого доступного набора снизилась почти на 28%».
Год назад канцелярский набор стоил 1296 рублей. Аудиторы объяснили что падение цены связано с развитием отечественных производителей и увеличением конкуренции на рынке.
Особенное снижение цен заметно на рюкзаки, обложки для учебников и транспортиры. Скачок стоимости наблюдается на карандаши и ластики.