В Бухарской области открылся приграничный логистический центр

По информации УзА, комплекс создан на базе предприятия Euroasia Transportation and Logistics Company. Стоимость проекта — 20 миллионов долларов.
На площади 6 тысяч квадратных метров обустроили склад, 10 соток отдали под автостоянку. Здесь также построили двухэтажную гостиницу, кафе, магазин, автосервис и два офисных здания.
В ближайшем будущем здесь должна появиться еще одна стоянка для грузового транспорта и санитарно-карантинная зона, а также пожарно-насосная станция. Всего на территории логистического центра планируется построить 16 объектов.