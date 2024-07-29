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В Бухарской области открылся приграничный логистический центр

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Возле таможенного поста «Алат» в Бухарской области открылся новый логистический центр. Комплекс может обслуживать одновременно до 900 грузовиков, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации УзА, комплекс создан на базе предприятия Euroasia Transportation and Logistics Company. Стоимость проекта — 20 миллионов долларов.

На площади 6 тысяч квадратных метров обустроили склад, 10 соток отдали под автостоянку. Здесь также построили двухэтажную гостиницу, кафе, магазин, автосервис и два офисных здания.

В ближайшем будущем здесь должна появиться еще одна стоянка для грузового транспорта и санитарно-карантинная зона, а также пожарно-насосная станция. Всего на территории логистического центра планируется построить 16 объектов.