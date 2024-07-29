До 2026 года в Казахстане откроется 369 комфортных школ

Как доложил председатель правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Маулен Айманбетов, ввод первых объектов завершится раньше установленных сроков. Так, 21 комфортную школу откроют уже в августе, до начала учебного года. Далее, согласно планам, в течение сентября будет открыто 18 школ, в октябре еще 58 и до конца года — 112 школ.