Омичам рассказали, что делать при двойном списании денег за проезд в транспорте

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал омичам, куда нужно обращаться при двойном списании денег при оплате проезда в автобусах, троллейбусах или трамваях. Как оказалось, с этой проблемой столкнулись не только те, кто пользуется валидаторами, но и пассажиры, которые оплачивают проезд с помощью NFC-табличек.
«Есть АО “Пассажирсервис”, которое занимается сопровождением этого направления. Я предлагаю письменно обратиться в “Пассажирсервис”, чтобы они предоставили информацию о количестве оплат, которые проходили в конкретной единице транспорта. Хорошо, если человек укажет ещё дату и время, а также номер карты, которой он рассчитывался», — пояснил Кормилец.
Также глава дептранса сообщил, что в Омск в ближайшее время должны поступить ещё 1 500 NFC-табличек, которые разместят в подвижном составе. Как оказалось, тех 2 тысяч табличек, которые есть сейчас, недостаточно.