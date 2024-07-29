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Омичам рассказали, что делать при двойном списании денег за проезд в транспорте

У пассажиров два раза списываются деньги не только при оплате через валидаторы, но и при использовании NFC-табличек.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал омичам, куда нужно обращаться при двойном списании денег при оплате проезда в автобусах, троллейбусах или трамваях. Как оказалось, с этой проблемой столкнулись не только те, кто пользуется валидаторами, но и пассажиры, которые оплачивают проезд с помощью NFC-табличек.

«Есть АО “Пассажирсервис”, которое занимается сопровождением этого направления. Я предлагаю письменно обратиться в “Пассажирсервис”, чтобы они предоставили информацию о количестве оплат, которые проходили в конкретной единице транспорта. Хорошо, если человек укажет ещё дату и время, а также номер карты, которой он рассчитывался», — пояснил Кормилец.

Также глава дептранса сообщил, что в Омск в ближайшее время должны поступить ещё 1 500 NFC-табличек, которые разместят в подвижном составе. Как оказалось, тех 2 тысяч табличек, которые есть сейчас, недостаточно.