Омичам рассказали, что делать при двойном списании денег за проезд в транспорте

«Есть АО “Пассажирсервис”, которое занимается сопровождением этого направления. Я предлагаю письменно обратиться в “Пассажирсервис”, чтобы они предоставили информацию о количестве оплат, которые проходили в конкретной единице транспорта. Хорошо, если человек укажет ещё дату и время, а также номер карты, которой он рассчитывался», — пояснил Кормилец.