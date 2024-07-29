В Казани планируют капитальный ремонт «Ак Барс Арены» за 75 млн руб

В субботу на «Ак Барс Арене» проходил матч второго тура Российской Премьер-Лиги по футболу между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Матч посетило более 14,5 тыс. болельщиков «Рубина», а общая вместимость стадиона составляет более 45 тысяч мест.