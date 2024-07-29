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В Казани планируют капитальный ремонт «Ак Барс Арены» за 75 млн руб

В Казани планируют провести капитальный ремонт стадиона «Ак Барс Арена». На работы выделят более 75 млн руб. Информация об этом размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В рамках капитального ремонта «Ак Барс Арены» в Казани будут проводиться строительные и монтажные работы, включая установку и монтаж оборудования. Планируется, что ремонт будет завершен до 1 декабря.

Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», а финансирование ремонта будет обеспечено из бюджета Татарстана.

В субботу на «Ак Барс Арене» проходил матч второго тура Российской Премьер-Лиги по футболу между казанским «Рубином» и питерским «Зенитом». Матч посетило более 14,5 тыс. болельщиков «Рубина», а общая вместимость стадиона составляет более 45 тысяч мест.