В Ростове построили цех по производству ноутбуков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соучредителя компании «Бештау электроникс» Владимира Кузнецова. По словам Кузнецова в Ростове и в Ессентуках достроены цехи по производству ноутбуков.



«…сейчас оба на стадии подключения к инженерным сетям, оборудование большей части уже закуплено, мы должны подключить, сделать разводку и эти мощности, я полагаю, в течение осени 2024 года уже будут запущены», — заявил ТАСС соучредитель «Бештау электроникс».



Напомним, в Ростове планируется завод по производству ноутбуков из российских комплектующих на основе литий-ионных аккумуляторов. Завод будет состоят из пяти комплексов общей производственной мощностью порядка 9000 кв.м. Открытие завода позволит создать свыше 700 рабочих мест. Проект планируют реализовать к 2025 году. Общая сумма инвестиций — 8 млрд рублей.