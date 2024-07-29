Камский целлюлозно-бумажный комбинат перейдёт к новому собственнику

Компания, управляющая активами Камского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), перейдёт к новому собственнику, сообщает «Ъ-Прикамье».
По данным издания, смена собственников произойдёт у ООО «Кама», которое управляет активами Камского ЦБК. Новым владельцем краснокамского предприятия станет крупный производитель фанеры «Свеза».
Как уточняет «Ъ-Прикамье», предыдущие смены владельца предприятия произошли в 2023 году. В январе ООО «Кама» была приобретена компанией предпринимателя Виктора Харитонина за 36 миллиардов рублей. В мае 2023 года 99,9% уставного капитала были переданы инвесткомпании ООО «Лес Инвест Холдинг».