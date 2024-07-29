Новые магистральные маршруты в Омске не могут запустить из-за нехватки водителей

«Это происходит из-за нехватки кадров. На магистральных маршрутах предполагается организация работы водителей в две смены. Эти маршруты должны работать с 6 до 23 часов. Именно нехватка водителей объясняет то, что мы не можем запустить новые магистральные маршруты. Заработная плата водителей не совсем та, которую хотелось бы, хоть и постоянно идёт индексация. В муниципальных пассажирских предприятиях некомплект водителей достигает 20%, у частных перевозчиков — 30%, — рассказал Кормилец. — Но есть города, где ситуация намного хуже. Например, в Воронеже некомплект водителей доходит до 60%».