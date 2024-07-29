Названа главная тема ВЭФ-2024

«Восточный экономический форум — важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году — “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР», — цитирует фонд «Росконгресс» Кобякова.