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Названа главная тема ВЭФ-2024

«Росконгресс»: главной темой ВЭФ-2024 станет «Дальний Восток — 2030».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ключевой темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности», сообщили в фонде «Росконгресс» со ссылкой на советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова.

«Восточный экономический форум — важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума в этом году — “Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности”. Участники, среди которых представители российских и зарубежных органов власти, предприниматели, ведущие эксперты, обсудят стратегические перспективы взаимодействия в условиях нового многополярного мира, одним из ключевых центров которого, без сомнения, является АТР», — цитирует фонд «Росконгресс» Кобякова.

По его мнению, только объединение усилий всех заинтересованных сторон создаст новые возможности и перспективы для всего макрорегиона.

ВЭФ-2024 состоится 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.