В Коммунарке построили школу с ИТ-полигоном и медиатекой

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу», — сообщил Владимир Ефимов.