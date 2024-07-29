В Коммунарке построили школу с ИТ-полигоном и медиатекой

В ТиНАО ввели в эксплуатацию школу в составе жилого комплекса в районе Коммунарка на проспекте Куприна (дом 24, строение 4). Площадь здания превышает 28 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели три школы для 3,4 тысячи учеников, шесть детских садов более чем для 1,6 тысячи воспитанников и две поликлиники. Все объекты будут переданы городу», — сообщил Владимир Ефимов.
В новом здании есть 48 учебных кабинетов, оснащенных всем необходимым. В школе будут лаборатории и мастерские, место для проведения мероприятий, библиотека с медиатекой, медицинский кабинет, два больших спортивных зала, а также гимнастический и танцевальный залы. Еще здесь откроют шахматный кружок и мастерскую акварельной живописи и музыки.
На территории вокруг школы провели работы по благоустройству — разбили газоны, посадили кустарники и деревья. Также сделали футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола.
«Строительство жилья предполагает обязательное развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.
По поручению Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание качеству строительства объектов образовательной инфраструктуры города. На всех этапах возведения школы инспекторы провели восемь контрольно-надзорных мероприятий. К проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований материалов и конструкций на соответствие требованиям проектной документации.
«Отличительная особенность школы — ИТ-полигон с робоклассами и трансформируемым пространством, зоной для испытания и пилотирования летательных аппаратов. Важное место в этой школе займет медиатека с читальным залом и архивом. Провести время между занятиями ученики смогут в просторных холлах и атриуме», — добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Он уточнил, что в школах и детских садах, проектируемых и строящихся в ТиНАО, учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях смонтированы системы охранного видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организованы посты охраны с тревожными кнопками и средствами досмотра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что новый учебный корпус войдет в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева.
Согласно поручению мэра Москвы, развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. С момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО введено в эксплуатацию больше 140 объектов образования.