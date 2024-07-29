Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на новый этап

Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на новый уровень. Готовы уже 70% монолитных конструкций, ведутся отделочные работы. Об этом «КП-Самара» сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
«На “Театральной” завершены работы по установке ограждающих конструкций станционного комплекса. Выполнено 70% монолитных конструкций, продолжаются отделочные работы и начато устройство инженерных коммуникаций. Стартовали работы по первому из четырех сходов», — говорится в ответе на запрос «Комсомолки».
Также подрядчик завершил работы по ограждающим конструкциям притоннельных сооружений и продолжает разрабатывать котлован под них.
В правительстве отметили, что финансирование строительства метро предусмотрено в областном бюджете на 2024-й и на плановый период 2025—2026 годов. Точный срок окончания работ пока неизвестен. Все будет зависеть от завершения процесса расселения домов, попавших в зону метростроя.
Ранее генподрядчик сообщил «КП-Самара», что сейчас также активно идет прокладка тоннелей. Щит работает в левом перегонном тоннеле. Он прошел около 300 метров из 1640. Когда он дойдет до пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой, стартует проходка правого тоннеля. Срок завершения этих работ — октябрь 2025 года.