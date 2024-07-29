Строительство станции метро «Театральная» в Самаре вышло на новый этап

Ранее генподрядчик сообщил «КП-Самара», что сейчас также активно идет прокладка тоннелей. Щит работает в левом перегонном тоннеле. Он прошел около 300 метров из 1640. Когда он дойдет до пересечения улиц Ново-Садовой и Полевой, стартует проходка правого тоннеля. Срок завершения этих работ — октябрь 2025 года.