Число банкротов выросло в Свердловской области в пять раз

Практику внесудебного банкротства для физлиц используют с сентября 2020 года. Заявление о банкротстве подается в МФЦ. И процедура, в отличие от той, что идет через арбитражный суд, бесплатна. Главное условие — отсутствие у должника автомобиля, недвижимости или иного имущества. В противном случае это взыщут в качестве оплаты. Списать задолженность могут по займам, кредитам, налогам и даже алиментам. Процедура банкротства длится шесть месяцев, по истечении которых долги гражданина признаются безнадежными и списываются, максимальный размер долга, при котором можно обратиться за процедурой, — миллион рублей. Кроме этого, законодатель открыл к ней доступ для пенсионеров и получателей социальных выплат, а также для должников, в отношении которых исполнительное производство длилось 7 лет и так и не завершилось.