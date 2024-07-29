Число банкротов выросло в Свердловской области в пять раз

По данным портала, если в прошлом году был 201 такой человек, то в этом году — уже 1051. «Прирост — 422,9%», — фиксирует портал.
Увеличилось и число тех, кто прошел через судебную процедуру банкротства: если в прошлом году сообщений о реализации имущества должников было 6139, то в 2024 году — уже 7171, то есть на 16,8% больше. Чаще всего в суд обращаются банки — граждане не могут обслуживать кредиты. А вот по юрлицам рост совсем небольшой — всего 4%.
Практику внесудебного банкротства для физлиц используют с сентября 2020 года. Заявление о банкротстве подается в МФЦ. И процедура, в отличие от той, что идет через арбитражный суд, бесплатна. Главное условие — отсутствие у должника автомобиля, недвижимости или иного имущества. В противном случае это взыщут в качестве оплаты. Списать задолженность могут по займам, кредитам, налогам и даже алиментам. Процедура банкротства длится шесть месяцев, по истечении которых долги гражданина признаются безнадежными и списываются, максимальный размер долга, при котором можно обратиться за процедурой, — миллион рублей. Кроме этого, законодатель открыл к ней доступ для пенсионеров и получателей социальных выплат, а также для должников, в отношении которых исполнительное производство длилось 7 лет и так и не завершилось.
Но, как ранее рассказывал ЕАН, и в 2023 году число банкротств в Свердловской области резко выросло: сразу на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в топ-5 по России по числу введенных процедур реализации имущества (9497, больше только в Москве, Московской области и Краснодарском крае).