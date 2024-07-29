В Красноярске с осени вырастет цена безлимитного проездного

С 1 сентября в красноярском общественном транспорте начнут действовать обновленные проездные. Время до осени понадобилось для разработки программного обеспечения для запуска новых тарифов. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на «Красноярскавтотранс».
Напомним, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска с 1 июля поднялась на восемь рублей. Сейчас за автобусный билет нужно заплатить 44 рубля, троллейбусный и трамвайный стоит немного дешевле — 40 рублей.
После ощутимого повышения стоимости проезда в администрации Красноярска озвучили способ экономии — пользование проездными. Для пользования ими придется приобрести транспортную карту. Безлимитные могут действовать сутки, полмесяца или месяц, и их стоимость зависит от срока действия. Вариант с ограниченным количеством поездок рассчитан на 15, 30, 45, 60 и 75 перевозок (из их количества складывается цена).
Пока стоимость проездных находится в стадии согласования. Очевидно, что после роста стоимости проезда она тоже поднимется.