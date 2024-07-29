Уровень долларизации депозитов в Казахстане снизился по итогам июня

Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2%, до 11,8 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, до 9,8 трлн тенге. Из них займы субъектам МСБ увеличились на 5,8%, до 5,9 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8%, до 1,9 трлн тенге.