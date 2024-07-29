На юге Волгограда построят современный коммунально-производственный комплекс

После взрыва, который прогремел на КНС-4 6 июля, уже прошло три недели. Из под завалов достали всех погибших. Всего трагедия унесла жизни 5 человек. Пока следователи разбираются в причинах и устанавливают виновников, которые понесут ответственность, рабочие все это время продолжали аварийно-спасательные работы.