На юге Волгограда построят современный коммунально-производственный комплекс

В Волгограде приступают к ремонту и полной реконструкции пострадавшей от взрыва и разрушения канализационной насосной станции № 4 в Красноармейском районе. Накануне там завершились аварийно-спасательные работы. После полного осушения подземной части КНС сюда, на 20-метровую глубину, спустился губернатор Андрей Бочаров, который провел в машинном зале оперативное совещание с руководителями городской администрации и компании «Концессии водоснабжения».
После взрыва, который прогремел на КНС-4 6 июля, уже прошло три недели. Из под завалов достали всех погибших. Всего трагедия унесла жизни 5 человек. Пока следователи разбираются в причинах и устанавливают виновников, которые понесут ответственность, рабочие все это время продолжали аварийно-спасательные работы.
— Удалось не только решить задачи аварийно-спасательного этапа, но и обеспечить бесперебойную подачу коммунального ресурса и водоотведение для жителей южной части Волгограда. В условиях аномально высоких температур это было крайне важно, — Андрей Бочаров отметил всех специалистов, благодаря которым город избежал большого коммунального коллапса.
Губернатор поставил задачу на следующем этапе восстановительных работ не просто вернуть, как все было, а буквально создать на этом месте новый современный коммунально-производственный комплекс, отвечающий самым высоким требованиям — по качеству, надежности и комфортности условий труда.
Это будет КНС нового типа. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, уже начались подготовительные проектные работы.
— Здесь должен быть построен коммунальный объект с высокооснащенным производственным участком, с современной диспетчерской, с необходимыми для линейного персонала санитарно-техническими и бытовыми помещениями, — объяснил глава региона.
Не менее важно, что новая станция будет оснащена датчиками и приборами, которые проследят, что уходит в стоки. Накануне здесь обнаружили большой объем химических веществ, которые сливали в бытовую канализацию. Местные жители, кторые тоже пришли на встречу с губернатором, поделились своими предположениями, что кто-то сливает в канализацию нефтепродукты.
«Запах стоял такой — форточку открыть было нельзя», — уверяют жильцы ближайших к станции домов.
Поэтому при строительстве КНС нового типа заложат дополнительные фильтры, которые избавят жителей района от неприятного запаха.