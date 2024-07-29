Какие профессии будут востребованными в будущем

Какие профессии будут нужны Казахстану
В беседе со Sputnik Казахстан педагог, профориентатор Диас Асанов поделился мнением, что в будущем Казахстан, как и весь мир, будет подвержен влиянию технологического прогресса, изменений в экономике и экологии.
Он считает, что в ближайшие годы в Казахстане будут наиболее востребованы специалисты в области IT, педагогики, логистики, агроинженерии и медицины.
По словам Асанова, ключевыми профессиями будущего станут IT-специалисты, разработчики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по искусственному интеллекту. В условиях стремительного развития цифровых технологий спрос на квалифицированных программистов, разработчиков и специалистов по кибербезопасности будет только расти.
Педагоги и медработники также останутся в постоянном спросе. С ростом численности населения и развитием медицины Казахстану будут нужны врачи, медсестры и биотехнологи. Однако, в свете новых реалий, возрастет потребность не только в педагогах, но и в специалистах по онлайн-образованию.
«Развитие дистанционного обучения и цифровых образовательных платформ потребует квалифицированных педагогов и разработчиков образовательных программ. А также элементарная нехватка педагогов будет влиять на спрос», — отмечает он.
Изменение условий жизни, привычек людей и роста онлайн-магазинов приведет к увеличению спроса на логистов и специалистов по управлению цепочками поставок.
«Специалисты, занимающиеся разработкой и внедрением новых технологий и оборудования для сельского хозяйства, включая автоматизацию процессов и использование дронов для мониторинга полей. Также у нас будет развиваться машиностроение. Поэтому это очень важная сфера для Казахстана», — говорит Асанов. Математика — царица всех наук.
Онлайн-платформа Qalan опубликовала свой топ-5 профессий, которые будут необходимы на казахстанском рынке труда. Согласно их версии, все профессии будущего будут тесно связаны с математикой: Data Scientist, финансовый аналитик, математический программист, бизнес-аналитик и исследователи искусственного интеллекта. Уже сегодня специалисты этих профессий зарабатывают от 700 тысяч тенге в месяц и выше.
Диас Асанов согласен с тем, что чем быстрее развивается технология, тем больше потребность в специалистах с математическим уклоном будет расти.
«В Казахстане организации уже начали собирать огромное количество данных, которые необходимо анализировать для принятия стратегических решений. Data Scientist и аналитики данных играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая ценную информацию из данных», — объясняет он.
Он также отмечает, что в стране растет конкуренция в бизнесе, что требует разработки решений для повышения эффективности и снижения затрат.
От хобби к профессии
Диас Асанов считает, что к профориентации следует подходить как к консультированию. По его мнению, профориентаторы и учителя обязательно должны лично общаться с учениками, чтобы узнать об их увлечениях, хобби и предпочтениях.
«В первую очередь, нужна оценка интересов и склонностей школьника. Это могут быть тесты и опросы на определение интересов и склонностей, помогает выявить области, которые наиболее интересны для ученика», — говорит он.
Следующим шагом должно быть исследование тенденций на рынке труда. Важно знать, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы, и обсудить их с учеником.
«Желательно организовать короткие стажировки или практики в разных сферах, чтобы ученик мог на практике понять, что ему нравится и что ему подходит. Плюс ко всему надо посещать различные курсы и мастер-классы в разных областях. Проходить онлайн-курсы на Coursera, Udemy, Futrelearn и других чтобы попробовать различные направления. И конечно же, читать книги и пропадать в библиотеках», — советует Асанов. Почему люди не работают по профессии.
Сегодня даже в США, где профориентация считается одной из лучших в мире, большинство людей работают не по своей специальности. В Казахстане эта проблема отрицательно влияет на экономику: государство тратит средства на обучение студентов, которые в итоге уходят в другие сферы, и дефицит кадров остается нерешенным.
«Чтобы максимально сократить время на поиск любимого дела, нужно пробовать раннюю профориентационную работу, чтобы ученики могли лучше понять свои интересы и сильные стороны», — считает Диас Асанов.
Он предлагает организовывать встречи с профессионалами из разных областей и проводить экскурсии на предприятия и в компании уже с младших классов школы. Это поможет школьникам получить представление о различных профессиях и выбрать наиболее подходящую для себя.
Кроме того, в вузах необходимо внедрять образовательные программы, обучающие каждого учителя быть карьерным консультантом. Первый год обучения в университетах можно сделать с акцентом на профессиональную ориентацию, чтобы студенты могли попробовать разные направления и выбрать наиболее интересное. По его словам, некоторые вузы уже начали применять такой подход.
«Уже с первого курса, даже с 11 класса, проходить стажировки и практики в разных областях для лучшего понимания будущей профессии. У нас самая большая проблема — государство не проводит информационные кампаний, направленных на повышение осведомленности о значимости и перспективах дефицитных профессий», — сказал профориентатор. Не всем профессиям нужно обучать в вузах.
Диас Асанов считает, что колледжи в Казахстане по-прежнему остаются нерешенной проблемой, и их репутацию необходимо поднимать.
«Нет необходимости всем получать диплом бакалавра. Большинство профессии с вузов необходимо отдать в колледжи и поднимать престиж их и их инфрабазу», — считает он.
По его мнению, такие специальности, как маркетинг, менеджмент и десятки других, лучше всего преподавать именно в колледжах.
Кроме того, Асанов уверен, что колледжи должны стать центрами обучения почти всех творческих профессий.
Рынок труда в Казахстане
По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2024 года в различных секторах экономики Казахстана были заняты 9,2 миллиона человек. Из них 7 миллионов человек (76,2%) работали по найму, а 2,2 миллиона человек (23,8%) были самостоятельно занятыми.
Уровень безработицы в стране, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 4,7%, что равно 452,7 тысячи безработных. Официальные данные Минтруда показывают, что на конец марта 2024 года в органах занятости были зарегистрированы 294 тысячи человек в качестве безработных.
Наибольшая доля занятых приходилась на следующие сферы:
- Торговля — 16,8%;
- образование — 13,1%;
- промышленность — 12,3%;
- сельское хозяйство — 11,1%.
Средняя заработная плата по Казахстану за 2023 год составила 364 295 тенге, а медианная зарплата — 251 356 тенге. В первом квартале 2024 года больше всего выросла зарплата специалистов информации и связи (на 34,6%), финансовой и страховой деятельности (на 23,3%), снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 22,9%).
Наиболее высокая номинальная заработная плата была зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, которая в 2,1 раза превышала среднереспубликанский уровень.
Среднемесячная заработная плата по видам деятельности выглядит таким образом:
- Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров — 864 029 тенге;
- финансовая и страховая деятельность — 780 876 тенге;
- информация и связь — 654 902 тенге;
- промышленность — 546 968 тенге;
- профессиональная, научная и техническая деятельность — 531 847 тенге;
- транспорт и складирование — 510 648 тенге;
- строительство — 478 648 тенге,
- здравоохранение и социальное обслуживание населения — 294 443 тенге;
- образование — 284 992 тенге.