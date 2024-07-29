Какие профессии будут востребованными в будущем

«Желательно организовать короткие стажировки или практики в разных сферах, чтобы ученик мог на практике понять, что ему нравится и что ему подходит. Плюс ко всему надо посещать различные курсы и мастер-классы в разных областях. Проходить онлайн-курсы на Coursera, Udemy, Futrelearn и других чтобы попробовать различные направления. И конечно же, читать книги и пропадать в библиотеках», — советует Асанов. Почему люди не работают по профессии.