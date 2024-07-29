Проект ВСМ Москва — Петербурга стал самоокупаемым: что это значит

«Правительство приняло решение о включении проекта первой ВСМ из Москвы до Санкт-Петербурга в перечень самоокупаемых», — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Деньги привлекут из Фонда национального благосостояния. Речь идет о сумме до 300 млрд руб. Ставка составит не более 1% годовых. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства РФ.
Напомним, что в середине июля стола известно, что стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Северной столицей и Москвой может составит 9,3 тыс. рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в центре Петербурга построят тоннель для ВСМ.