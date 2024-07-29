В Красноярском крае стали быстрее дорожать сыр, авиабилеты и речные круизы

В Красноярском крае инфляция осталась практически на прежнем уровне. В июне она составила 8,95%, против 8,93% в прошлом месяце. Об этом рассказали в Банке России.
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары ускорился с 10,16% в мае до 10,54% в июне. Подорожала свекла, из-за того, что ее запасы закончились раньше, чем в прошлом году. Из-за неурожая сырья быстрее стала увеличиваться стоимость шоколада и кофе, объяснили в Банке России.
Также ускорился рост цен на бананы и виноград. Причиной стало удорожание логистики. Из-за этого же в июне стали дороже молоко, сметана, сливочное масло и сыр. Увеличение стоимости молочки в Банке России связали, в том числе с возросшими затратами на оплату работы сотрудников.
В июне авиабилеты стали дорожать еще быстрее, чем в мае. Это стало следствием роста спроса на внутренний туризм. Авиакомпании перенесли в цены возросшие расходы на обслуживание авиапарка и топливо.
Также из-за того, что жители Красноярского края больше не могут активно ездить за рубеж, спрос на поездки внутри региона продолжил расти. Это ускорило годовой рост цен на экскурсионные туры и речные круизы. В целом инфляция в сфере услуг ускорилась с 10,74% в мае до 11,14% в июне.
А вот темп прироста цен на непродовольственные товары в июне, наоборот, замедлился. Он снизился с 6,17% в мае до 5,56%. Это связывают с активным импортозамещением обуви, одежды и парфюмерно-косметических средств. Также выросли поставки вещей из Китая и электроники из стран Азии. В результате в июне планшеты стали дешевле, а цены на смартфоны в годовом сопоставлении снижались быстрее, чем в предыдущем месяце.