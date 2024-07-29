В Красноярском крае стали быстрее дорожать сыр, авиабилеты и речные круизы

А вот темп прироста цен на непродовольственные товары в июне, наоборот, замедлился. Он снизился с 6,17% в мае до 5,56%. Это связывают с активным импортозамещением обуви, одежды и парфюмерно-косметических средств. Также выросли поставки вещей из Китая и электроники из стран Азии. В результате в июне планшеты стали дешевле, а цены на смартфоны в годовом сопоставлении снижались быстрее, чем в предыдущем месяце.