Стала известна сумма, которую хотят потратить на новую перепись в Казахстане

По предварительным расчетам, на проведение переписи потребуется 5,3 миллиарда тенге. Вместе с тем, как уточнили в бюро, на сегодняшний день бюджетная заявка на проведение сельскохозяйственной переписи рассматривается республиканской бюджетной комиссией и сумма может быть скорректирована.
«При проведении сельскохозяйственной переписи планируется охватить более 2 миллионов домашних хозяйств и около 300 тысяч сельхозпроизводителей, что требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Оплата труда внештатных сотрудников и временного персонала занимает самую большую статью расходов в 2,2 миллиарда тенге. Однако, следуя из опыта проведения переписи населения, за счет роста количества прошедших опрос онлайн-способом статья затрат по оплате услуг интервьюеров сократилась, и сэкономленная сумма была возвращена в республиканский бюджет».
В этой связи Бюро национальной статистики приглашает домашние хозяйства, владельцев дачных и земельных участков, фермерских хозяйств также пройти опрос онлайн-способом на сайте sanaq.gov.kz.
Из-за отдаленности сельских населенных пунктов и необходимости широкого охвата субъектов в статью затрат входят командировочные расходы и приобретение автомобилей марки ВАЗ-21214 — 0,5 миллиарда тенге.
Также проведение сельхозпереписи требует решения некоторых технических вопросов, таких как: затраты на доработку информационной системы Е-статистика, приобретение системы хранения и обработки данных, планшетов, услуги связи. Для этого необходимы 2,4 миллиарда тенге.
Оставшиеся 0,2 миллиарда тенге предусмотрены на размножение картографического материала, визуализацию данных, приобретение канцтоваров, экипировки с логотипом, горюче-смазочных материалов и другие потребности.
Как сообщалось ранее, в Казахстане проведут пилотную сельскохозяйственную перепись. Проведение мероприятия запланировано с 20 августа по 30 сентября этого года. Основная сельскохозяйственная перепись пройдет с 1 августа по 20 октября 2025 года.