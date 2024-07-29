Стала известна сумма, которую хотят потратить на новую перепись в Казахстане

«При проведении сельскохозяйственной переписи планируется охватить более 2 миллионов домашних хозяйств и около 300 тысяч сельхозпроизводителей, что требует привлечения дополнительных трудовых ресурсов. Оплата труда внештатных сотрудников и временного персонала занимает самую большую статью расходов в 2,2 миллиарда тенге. Однако, следуя из опыта проведения переписи населения, за счет роста количества прошедших опрос онлайн-способом статья затрат по оплате услуг интервьюеров сократилась, и сэкономленная сумма была возвращена в республиканский бюджет».