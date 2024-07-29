В Екатеринбурге вырастет стоимость арендного жилья

На рынок аренды в ближайшем будущем, по его словам, будет работать рост количества абитуриентов в ВУЗах. Примерно 15 лет число россиян в возрасте около 18 лет падало, но в последнее время показатель начал стабилизироваться и даже расти. В ближайшие годы поток молодежи в крупные города увеличится. Это будет влияющим фактором в изменениях спроса на рынке аренды жилья.