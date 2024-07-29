В Екатеринбурге вырастет стоимость арендного жилья

Он отметил, что в городе будет активно расти спрос на аренду жилья. Однако это не связано с дорогой ипотекой.
«Дорогая ипотека не может увеличить число арендаторов. Она может остановить процесс перераспределения спроса с рынка аренды в пользу покупки», — пояснил Хорьков.
На рынок аренды в ближайшем будущем, по его словам, будет работать рост количества абитуриентов в ВУЗах. Примерно 15 лет число россиян в возрасте около 18 лет падало, но в последнее время показатель начал стабилизироваться и даже расти. В ближайшие годы поток молодежи в крупные города увеличится. Это будет влияющим фактором в изменениях спроса на рынке аренды жилья.
Ранее основатель компании «Этажи» Александр Бабушкин сообщил, что аренда квартир в Екатеринбурге становится популярнее ипотеки. По его словам, это связано с тем, что платеж по ипотечному кредиту на сегодняшний день в 2 раза больше, чем за аренду жилья.