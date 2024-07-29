В Краснодарском крае построят завод по производству щелочных батареек за 1 млрд рублей

Соглашение о строительстве было подписано с компанией «АБ-Бэттэрис» на международной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.



Проект будет реализован в Адагумском сельском поселении на участке площадью 10 гектаров. Инвестиции в строительство завода составят 1 миллиард рублей. Оборудование уже закуплено, а строительные работы завершены.



Завод будет специализироваться на производстве щелочных батареек типоразмеров «АА» и «ААА». Планируется запуск двух производственных линий, каждая из которых сможет выпускать по 500 батареек в минуту, что в сумме составит более 230 миллионов штук в год. Ожидается, что запуск нового предприятия поможет уменьшить дефицит батареек на рынке, пишет «РБК».