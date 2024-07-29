В Омске на продажу выставили три земельных участка на улице Граничной. Это участки, на которых находится пляж «Пиратский остров» и яхт-клуб. Общая площадь участков составляет 1,16 га.
«На участкaх paсположeны бaни, беседки и дpугиe соopужения. B coбcтвеннoсть oфоpмлены 2 здания площадью 570 кв.м и 100 кв.м. Возможен обмен на квартиры в Омске (в строящихся и в сданых домах). Цена на обмен обсуждается индивидуально», — говорится в объявлении.
Стоимость участков составляет 120 млн рублей, но продавец готов рассмотреть и другую цену.