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В Омске за 120 миллионов продают пляж «Пиратский остров» и яхт-клуб

Три земельных участка площадью более 11 тыс. квадратных метров выставили на продажу. Но собственник готов рассмотреть и другие предложения.

Источник: Авито

В Омске на продажу выставили три земельных участка на улице Граничной. Это участки, на которых находится пляж «Пиратский остров» и яхт-клуб. Общая площадь участков составляет 1,16 га.

«На участкaх paсположeны бaни, беседки и дpугиe соopужения. B coбcтвеннoсть oфоpмлены 2 здания площадью 570 кв.м и 100 кв.м. Возможен обмен на квартиры в Омске (в строящихся и в сданых домах). Цена на обмен обсуждается индивидуально», — говорится в объявлении.

Стоимость участков составляет 120 млн рублей, но продавец готов рассмотреть и другую цену.