АБР пересмотрел прогноз роста экономики Узбекистана в связи с уменьшением инфляции

АБР отмечает, что всплеск инвестиций в основной капитал в Узбекистане привел к 6,2% роста в первом квартале 2024 года.
Одной из причин повышения темпов роста экономики АБР указывает замедление темпов инфляции, уточняя, что в Узбекистане инфляция замедлилась до 9,2% за первые 5 месяцев 2024 года. Притом, что год назад она составляла 11,4%.
Прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы на Кавказе и в Центральной Азии пересмотрены в сторону понижения. Особенно низкая инфляция зарегистрирована в Армении, Грузии и Кыргызстане. Снизилась инфляция также в Казахстане и Таджикистане.
Наиболее высокие темпы роста экономики в первом квартале 2024 года показали Армения (9,2%), Грузия (9,0%) и Таджикистан (8,2%).
Прогнозы роста экономики в странах Тихоокеанского региона остаются на уровне 3,3% в 2024 году и 4,0% в 2025 году.