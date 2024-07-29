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АБР пересмотрел прогноз роста экономики Узбекистана в связи с уменьшением инфляции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прогноз роста экономики Узбекистана Азиатский банк развития пересмотрел в сторону повышения, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

АБР отмечает, что всплеск инвестиций в основной капитал в Узбекистане привел к 6,2% роста в первом квартале 2024 года.

Одной из причин повышения темпов роста экономики АБР указывает замедление темпов инфляции, уточняя, что в Узбекистане инфляция замедлилась до 9,2% за первые 5 месяцев 2024 года. Притом, что год назад она составляла 11,4%.

Прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы на Кавказе и в Центральной Азии пересмотрены в сторону понижения. Особенно низкая инфляция зарегистрирована в Армении, Грузии и Кыргызстане. Снизилась инфляция также в Казахстане и Таджикистане.

Наиболее высокие темпы роста экономики в первом квартале 2024 года показали Армения (9,2%), Грузия (9,0%) и Таджикистан (8,2%).

Прогнозы роста экономики в странах Тихоокеанского региона остаются на уровне 3,3% в 2024 году и 4,0% в 2025 году.

экономика