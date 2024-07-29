АБР пересмотрел прогноз роста экономики Узбекистана в связи с уменьшением инфляции

Прогнозы инфляции на 2024 и 2025 годы на Кавказе и в Центральной Азии пересмотрены в сторону понижения. Особенно низкая инфляция зарегистрирована в Армении, Грузии и Кыргызстане. Снизилась инфляция также в Казахстане и Таджикистане.